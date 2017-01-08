HMD Global yeni telefonunun tanıttı. Nokia 6, yalnızca Çin'de JD.com aracılığıyla satışa sunulacak.

HMD Global, yeni tasarım felsefesi, çok sevilen Nokia telefonların kalitesini, üstün işçiliğini ve tüketici deneyimini yeniden canlandırmak istiyor. Piyasaya ilk modeli ile giriş yapan marka, Nokia 6 modeli ile orta segmentte iddialı olduğunu gösterirken, tanıtım sonrasında tüm gözler HMD Global’in yeni cihazına çevrildi.

2016 sonlarında Nokia’nın lisans haklarını aldıktan sonra, HMD Global bu alanda çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların ilk ürünü olarak ise Nokia 6 akıllı telefonu duyuruldu. Çin'de piyasaya sürülen telefon için kısıtlı satış kanalları olsa da başlangıç için Nokia adına oldukça önemli bir giriş yapıldı denebilir.

Nokia 6, HMD'nin gerçek bir Nokia telefon deneyiminin özelliklerini temel aldığını gösteriyor. Ürünlerin tasarımı, malzeme kalitesi ve üretim yeniliği konusunda yeni bir standart belirlendiği ilk bakışta görülebiliyor. Kullanıcıların gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu ve bu şekilde üretildiği ifade edilen cihaz, Çinli tüketicilerden de geçer not almayı başardı.

Stratejik Pazar Çin

HMD'nin ilk Android akıllı telefonunu Çin'de sunma kararı oldukça makul görünüyor. 2016'da Çin'de 552 milyondan fazla akıllı telefon satılırken 20171'de 593 milyondan fazla kullanıcıya ulaşılması bekleniyor. Bu bakımdan HMD Global bu alanda düşük etiketi ile ciddi bir atılım gerçekleştirmeyi bekliyor.