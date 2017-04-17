Yeni bir rekora imza atan Hızlı ve Öfkeli 8, daha ilk haftasında dünya genelinde en çok hasılat yapan film olarak rekor kırdı.

Geçtiğimiz Cuma günü ülkemizde vizyona giren Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi ilk haftasında rekor üstüne rekor kırmayı başardı. Film yayınlandığı günden bu yana dünya genelinde 532.5 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakama uulaşarak dört günde milyon dolarlık hasılat elde eden Star Wars: The Force Awakens filmini geride bırakmayı başardı. Mega yapımları geride bırakmayı başaran filmden zaten ebeklentimiz sağlam rakamlardı. Dünyanın en sevilen film serilerinden biri olan film Çin'in de yardımıyla rekor kırdı.

Tüm zamanların en hızlısı diyebiliriz. 532.5 milyon dolarlık olan inanılmaz açılışı ile adından konuşturan film Amerika'da 100 milyonu gördü. Bu rekora Rusya ve Çin eşlik etti. Gişe rekoru kıran mega filmi geçip geçmeyeceği önümüzdeki hafta netleşecek. Star Wars: The Force Awakens, sadece 10 günde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etmişti.

Peki siz Hızlı ve Öfkeli serisini seviyor musunuz?