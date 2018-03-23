IO Interactive yeni Hitman oyunları sunmaya devam ederken; eski yapımlar için de fırsatlar yaratıyor...

Hitman'ın yapımcısı IO Interactive, kısa süre önce Hitman: Spring Pack'i, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 ve PC platformları için piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdi de oyun tutkunlarına hoş bir sürpriz yaptı.

Sapienza görevlerinin de bulunduğu Hitman: Spring Pack, 3 Nisan 2018'e kadar Steam platformu üzerinden ücretsiz olacak. Elini çabuk tutan oyuncular böylece 6 bölümlük Episode 2'e 3 Nisan'a kadar sahip olabilecek.



Ücretsiz olarak sunulacak pakette bazı sürprizler de bulunuyor. Bunlara bir göz atalım...

ICA Facility yenilikleri:

2 ek görev

40'dan fazla mücadele

Sapienza mekanı

'World of Tomorrow' hikayesi görevleri:

6 yeni silah ve araç

120'den fazla mücadele

7 yeni başarı ve ödül

Master Sniper görevi ( Jaeger 7 Covert Sniper Rifle ödüllü)