Önceki sürümlerde sırasıyla 4GB ve 64GB ile karşılaştırıldığında 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla birlikte gelen Galaxy S8 + ürününün yeni bir varyantı duyuruldu.

6GB RAM varyantı ve 128GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S8 +, Hindistan'da piyasaya sunuldu. Samsung, daha önce Güney Kore'nin ev pazarında 6GB RAM varyantı olan Galaxy S8 + 'yi piyasaya sundu ancak Hindistan'a da yayılmış gibi görünüyor. Samsung basın bildirisinde, "son zamanlarda piyasaya çıkan amiral gemisi" telefonlarına verilen muazzam yanıt nedeniyle 6GB RAM varyantını başlattığını açıkladı.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S8 + telefonun normal sürümü ile kıyaslandığında fiyatlarında da ciddi bir artış görüyor. Özellikler ve renk seçeneği açısından, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S8 +, yalnızca Midnight Black rengi ile satışa sunulacak. Bununla birlikte, yan tarafında çerçeve bulunmayan 6.2 inçlik ve çift kenarlı kavisli ekranla geliyor. Galaxy S8 +, Hindistan'da daha önce piyasaya sürülen Samsung Pay'ı ve şirketin kişisel asistanı Bixby'yi de destekliyor.

Galaxy S8 + ayrıca Dual Pixel Teknolojisine sahip 12MP bir arka kamera bulunduruyor ve f1.7 diyafram açıklığında 8MP bir kamerası var. 3500 mAh pil ile birlikte gelen telefon bu cihazı şarj etmek için Tip C USB portuna güveniyor. Samsung Galaxy S8 + ayrıca IP68 su ve toz direncine sahiptir.

Peki siz depolama alanı bu kadar yüksek bir telefonun Türkiye'de satılmasını ister miydiniz?