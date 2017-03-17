Bilgisayar toplama oyunlarını sevenleri mutlu edecek bir oyun. PC Building Simulator ile sanal ortamda bilgisayar parçalayabilir ve toplayabilirsiniz.

Hayallerinizi süsleyen birşey var ama yapmaktan çekiniyor musunuz?

Bilgisayarınızı parçalamak yada toplamak istiyorsanız ancak endişe duyuyorsanız PC Building Simulator oyunu sanal ortamda da olsa toplama yapmanıza imkan sağlamaktadır.

Windows bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz sanal asistanlı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Tüm oyuncuların en çok istediği durumlardan biri hayallerindeki oyuncu bilgisayarını toplamaktır. PC Building Simulator oyunuyla bilgisayar toplama oyununda hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Oyun içi market üzerinden istediğiniz bilgisayar bileşenlerini seçiyor olup toplama bilgisayarlarınızı oluşturuyorsunuz. Bununla birlikte ilk başta paranız yetmediği için yüksek donanım özellikleri isteyen makineler ortaya çıkartamıyorsunuz ancak ilerleyen görevlerde kartlı devasa bir oyuncu bilgisayarı gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer sizde bilgisayar toplama simülayonuna yer vermek istiyorsanız mutlaka PC Building Simulator'u denemelisiniz.

PC Building Simulator'u indirmek için buraya TIKLAYINIZ.