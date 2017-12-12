Bahreyn Merkezi Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, kısa zamanda İslami Bitcoin'lerin geleceğini duyurdu...



İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşma yapan Halid Hamad kendisine Bitcoinle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir cevap verdi. Konferansta kendisine yönelen soru "Bizleri orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bekliyor mu? sorusuna şöyle yanıt verdi;" Evet bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu olacak. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması gerekecek. Önümüzdeki senelerde tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Gelecek yıllarda kartlarında ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operayonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapabileceksinizi ön görüyorum"

Chicago'daki CBOE dün gece saatlerinde "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin bu gelişmeden sonra yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Analistler, Bitcoin'e taleplerinden çoğalacağını ve kripto para biriminin ileride çok daha hızlı artışlar yaşamasını sağlayabileceği görüşündeler. Fakat Bitcoin, hafta sonunda 14 bin dolara kadar gerilemişken şu anda 17 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

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