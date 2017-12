Hayran yapımı olan Zelda oyununa Nintendo'dan müdahale geldi. Bu kez sanılanın aksine oyun iptal edilmedi. Peki Nintendo ne yaptı?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunu çıktıktan sonra hayran yapımı olan Zelda karşımıza çıkmıştı. Tamamen oyundan esinlenerek geliştirilen bu oyuna bir müdahale olup olmayacağı merak ediliyordu ki Nintendo'nun bu konudaki müdahalesi gecikmedi. Bununla birlikte SNES dönemi grafiklerine rağmen ses getiren oyuna Nintendo tarafından bir mail gönderildi.

Böylece Breath of the NES isimli olan bir yapımcıyla mail gönderilip karakter ve tamanın lisanslı olduğu bu nedenle oyunda kullanılamayacağı belirtilmişti. Bu uyarıyı paylaşan yapımcı oyunun yapımına devam edeceğini belirterek köklü değişikliklere gideceğini bir nevze de olsa belirtmiş oldu.

Ayrıca sosyal medya ağları üzerinden yapımcıya destek mesajları gelmeye devam ediyor. Winter Drake, tüm mesajlara karşın teşekkür ederek projenin ölmediğini ve daha orjinal bir şekilde devam edeceğini bilgisine yer vererek değişikliklere gideceğinin sinyalini de beraberinde vermiş oldu.