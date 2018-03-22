Hayalet Avcıları, arttırılmış gerçeklik (AR) tabanlı mobil oyunu ile Pokemon GO'da olduğu gibi oyuncuları sokağa dökecek...

1984 yılında hayatımıza giren Hayalet Avcıları (Ghostbusters) farklı konusu ile sinema tarihinin kült yapımlarının arasında yer almayı başardı. Video oyun kültürünün gelişmesinin ardından bu sektörde şansını deneyen Ghostbusters, maalesef ki pek başarılı olmadı.

Ghostbusters şimdi de şansını mobil platformdan yana deneyecek. Android ve iOS için geliştirilecek olan Ghostbusters oyunu arttırılmış gerçeklik (AR) özellikleri ile dikkat çekiyor. Pokemon Go'dan esinlenen Ghostbusters'ın yeni oyununda Pokemon'da olduğu gibi hayalet avına çıkacağız.

AR öğelerinin kalitesi ile dikkat çeken Ghostbusters'ın herkesin dışarıya çıkmak için güzel bir sebebi olduğu yaz aylarında indirime sunulması bekleniyor. Oyuncuları sokağa dökecek olan Ghostbusters, bakalım Pokemon Go kadar başarılı olabilecek mi?

Aşağıdan Ghostbusters'ın oynanış videosunu izleyebilirsiniz.