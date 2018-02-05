Han Solo: AStar Wars Story filmi için Super Bowl'da tanıtım videosu yayınlandı...

Çıkış yapmasına 4 aydan daha kısa süre kalan Star Wars filminin ilk tanıtım videosu Super Bowl'daki ilgi çekici reklamlar arasındaki yerini aldı. Efsane film serisinin sevilen karakteri Han Solo'nun hikayesinin fragmanıyla baş başa bırakalım sizleri.

1 dakikalık kısa bir fragman olarak paylaşılan video, tüm Star Wars hayranlarını memnun etmiş gibi. Solo: A Star Wars Story filminde Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller, Woody Harrelson, Joonas Suatamo ve Paul Bettany yer alıyor.

Bugünün ilerleyen saatlerinde daha uzun bir fragman da paylaşılacak. Film 25 Mayıs 2018'de vizyona girecek.

SizSolo:A Star Wars filminin fragmanını nasıl buldunuz?