Haftaya Kısa Bir Bakış: ZUK Edge, Mi Notebook, LG Stylus 3

19 Aralık itibari ile başladığımız yeni haftayı yarın geride bırakıyoruz. Peki, bu hafta boyunca bizi etkileyen modeller hangileri oldu? İşte sizler için kısa bir hafta panoraması.

Lenovo'nun ZUK şirketi ZUK Edge modelini ultra dar çerçeveleri ile tanıtırken dikkat çekti. Xiaomi ise Mi Notebook Air 4G adını verdiği cihazı Çin'e özel olarak tanıttı. LG cephesinde ise CES 2017'de yer verilecek yeni K serisi akıllı telefonlar ile Stylus 3'ü kullanıcılar ile paylaştı.

ZUK Edge

ZUK,% 86.4 ekran-gövde oranı ve 1.63mm dar çerçeve ile tasarımında yeni bir dönem başlatıyor. Üstelik Snapdragon 821, 6GB RAM, ZUI 2.5 ile Android 7.0 (Nougat), 5.5 inçlik 1080p ekran ile donanımda da oldukça üst seviyede

Mi Notebook Air 4G

Xiaomi, China Mobile ile ortaklaşa Mi Notebook Air 4G'yi piyasaya sürerken bilgisayar kısa sürede ülkenin gündeminde yer almayı başardı. 150Mbps'ye kadar indirme hızı sunan cihaz üstelik farklı kampanya ve avantajlarla geliyor.

LG K Serisi

LG, K3, K4, K8, K10 ve Stylus 3 ile bu haftaya damga vuran markalardan oldu. Bu modeller arasında özellikle K10 yüksek özellikleri ve 120 derecelik geniş açılı selfie kamerası ile dikkat çekti.

Samsung Notebook 9

Samsung tarafından sunulan bu cihazda yerleşik parmak izi sensörü gibi ilave özellikler bilgisayar alanında oldukça farklı. Windows için tek bir dokunuşla güvenli oturum açma imkanı sağlayan bu özellik bu açıdan kişilerin dikkatini çekiyor.