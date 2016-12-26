Haftanın Ücretsiz iOS Uygulaması: Drop Flip

Topun yönlendirilmesi ile bölümlerin aşılmasını amaçlayan özel bulmaca oyunu olan Drop Flip iOS’ta bu hafta ücretsiz olarak indirime girdi. 100 farklı seviyeden oluşan oyunda görevinizi tamamlamaya çalışırken, keyifli ses efektle ve müzik eşliğinde de oyun oldukça başarılı bir hale getirilmiş durumda.

Ücretsiz Seçenek 1 Hafta!

Oyun iOS'da önümüzdeki hafta için ücretsiz olacak. Ayrıca Android kullananlar için Google Play Store'da ücretsiz olarak sunulacağı da yeni açıklama ile duyuruldu. Android sürümünde uygulama içi satın alma özellikleri var. Bu yüzden tamamen ücretsiz bir oyundan söz etmek mümkün değil.

Son 1 Hafta!

Bulmacayı ücretsiz olarak almak için yalnızca bir hafta kaldı. Bu nedenle iOS cihazınıza yüklemek istiyorsanız biraz acele etmeniz gerekebilir.

Drop Flip, ilginç bir fizik bilgisi de gerektiriyor. Bir kovaya bir top atmak ne kadar zor olabilir? Drop Flip ile birlikte zorlu bölümlerde bu iş oldukça zorlaştırıyor. Bölümdeki şekilleri ve engelleri hareket ettirerek topu hedefe ulaştırın. İşte Drop Flip için bunları yapmanız yeterli.

Drop Flip Oyun Özellikleri Neler?

Değişen 100'den fazla seviye

Renkli, minimalist görsellerle desteklenen oyun

Ses efektleri ve eğlenceli müzik

Oyun Merkezine bağlı olarak başarılar eklentileri

iCloud gibi bulut sunucular aracılığıyla cihazlar arasında oyun senkronizasyonu