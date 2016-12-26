Haftanın En İyi Uygulama ve Oyunları

Piyasaya yeni çıkan oyun ve uygulamaların en çok göze çarpanlarını sizler için derledik. İşte haftanın oyun ve uygulama seçenekleri.

Djay Pro

Mac ve iPad için popüler ve ödüllü Djay Pro uygulaması artık iPhone'da da destekleniyor. Üstelik uygulamanın yerleşik temel işlevlerle birlikte gelen Apple Watch uyumlu özel bir uygulaması da mevcut. Bu açıdan son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan Djay Pro için iOS desteği ile iPhone kullanıcıları da yararlanabilir.

Angry Birds Blast

Angry Birds Blast, renkli balonlarla eşleştirme ve tuzağa düşmüş kuşları özgür bırakmaya çalıştığınız yeni bir oyun. Candy Crush Saga'nın popüler bir renk eşleştirme oyunundan esinlenerek hazırlanan Angry Birds Blast önümüzdeki haftalarda da en çok konuşulan oyunlar arasında yer alacak.

The Walking Dead: A New Frontier

Telltale'nin The Walking Dead serisinin en yeni versiyonu olan bu oyunda ailesini kurtarmaya çalışan Javier adlı yeni bir karakteri yönetiyorsunuz. Önceki oyunlarda da sık sık gördüğümüz bir karakter olan Clementine'e de oyunda dahil edilmiş. Oyunda hikayenin sonucunu etkileyen kararlar vermeniz gerekiyor.

Hot Wheels: Race Off

Hot Wheels: Race Off bilindiği gibi bir yarış oyunu. Oyun Hill Climb Racing'e oldukça benziyor. Fakat oyun biraz daha gelişmiş ve kaliteli grafikler ile sunuluyor.