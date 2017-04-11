Popüler bir güvenlik firması olan Symantec, yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Symantec, neyi açıkladı?

Güvenlik firması olan Symantec, yapmış olduğu açıklamayla tüm dikkatleri üstüne çekti. Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA tarafından kullanılan hack araçlarıyla birlikte 16 ülkede en az 40 siber saldırı gerçekleştirildiğini açıklayaran bir rapor yayınladı. Bu raporla şirket, geçen ay bu araçların WikiLeaks tarafından ifşa edilmesine ilişkin sonuçları temel almıştı.

Casus ajanların, belgelerin, bilgisayarların ve hatta televizyonların insanlara karşı nasıl hack yapabileceği şirket tarafından yayınlanan raporda yer aldı. Rapor hakkında ilk yazan kişi ise Rus ajansı Reuters oldu.

Reuters'un hazırlamış olduğu haber güvenlik şirketi Symantec'i doğruladı. CIA'yı doğrudan suçlamadı ancak bu Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da bulunduklarını belirtti. WikiLeaks'ın açıklamaları dijital gizlilik erozyonu ve çevirimiçi izleme hakkında yaygın endişeye sebebiyet verdi.

Bu endişeler ayrıca 4 yıl önce NSA gözetimiyle ilgili ortaya çıkardığı dedikoduların ötesine uzandı ve Apple'ın iPhone'lara erişim konusunda ABD hükümetiyle savaşığı noktasına kadar dayanmıştı. Söz konusu rapor ile ilgili CIA sözcüsü, yorum yapmaktan kaçındı. Güvenlik firması Symantec ise daha önce kendilerinin sızıntıları hakkında CIA'nın yorum yapmayı reddetiklerini belirtti.

Peki siz yaşanan bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?