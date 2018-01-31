Yurtdışından satın alınan ürünler için gümrük limiti düşürülüyor...

Yurtdışından yapılan alışverişlerde geçen sene gümrük limiti 30 Euro'ya düşürülmüştü. Bugün alınan karar ile bu limit 22 Euro'ya düşürüldü. Bundan sonra 22 Euro ve üzerindeki yurtdışı alışverişleriniz için gümrük vergisi ödeyeceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, konuyla ilgili karar Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Kurul tarafından kabul görmesi kesin olarak görülen 22 Euro'luk limitte Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan karar esas alınıyor.

Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde 22 Euro ve üzerindeki alışverişlerde gümrük vergisi alınıyor. AB'ye girmek için yapılacak hamle olarak gösterilen bu kararın önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bunun yanında yurt dışından alınan ve Türkiye'de bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti 150 Euro'ya çıkarılıyor.

yürürlüğe girecek bir diğer kanun ile ise yurt dışı alışverişlerinden %18 KDV alınacak. Ancak bu KDV direkt alıcıdan değil satıcıdan tahsis edilecek. Bu yüzden Amazon, Aliexpress ve eBay gibi sitelerden Türkiye'ye gönderim yapan satıcılar, fiyatları yükseltebilir.