GTX 1050 Donanımıyla Dell XPS 15 Çarpıcı!

Dell'in XPS dizüstü bilgisayarı yelpazesi bu listede en üst seviyede bulunuyor ve Dell, bir MacBook Pro alternatifi arayanlara hitap edecek bir model peşinde olduğunu ciddi ciddi sızdırdı. Dell XPS 15 olarak adlandırılan bu yeni model ile ilgili detaylar son dönemlerde giderek artarken, bilgisayardaki teknik özelikler de net bir şekilde öğrenildi.

Dell XPS 15 Teknik Özellikler Neler?

Dell'in mevcut XPS 15 dizüstü bilgisayar serisi, 4K ekran seçeneği, 6. nesil Intel Skylake işlemcileri ve 2 GB ayrılmış belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 960M GPU ile satılıyor. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda makinelerin ne kadar güçlü olduğu net bir şekilde görülebilir.

3 Versiyonla Gelecek!

Dell XPS 15 modeli 3 farklı versiyona sahi olacak. Sırasıyla Core i3-7100HQ, Core i5-7300HQ ve Core i7-7700HQ model numaralarıyla gelecek bilgisayarlarda Intel’in özel 7. nesil dört çekirdekli Intel Kaby Lake işlemcilerine yer verilecek.

32GB'a kadar RAM ve 1TB'lık SSD ile gelecek cihazlar bu açıdan tam bir performans canavarı. Peki, Apple’a karşı ne kadar etkili olacak? Bu konuda etiket henüz belli olmadığı için net bir açıklama yapmak zor fakat Dell XPS 15 modeli ile birlikte sektörde dengelerin değiştirileceğini söylemek zor değil.