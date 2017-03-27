Efsanevi oyunlar arasında yer alan GTA'ya benzer bir mobil oyun piyasaya hazırlanıyor. Peki yeni oyun nasıl olacak?

GTA benzeri oyun New Orleans, uzun bir geliştirme süresinden sonra mobil cihazlara çıkmaya hazır. Uzun bir bekleyişin ardından karşımıza çıkan oyun için resmi internet sitesinden ön kayıt yapmanız gerekiyor. Bununla birlikte ön kayıt yapanlar özel hediye seçeneklerinden de yararlanabiliyor. GTA benzeri yapısıyla eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkan oyun 9 Ocak'ta Filipinler için iOS, Android ve Windows Phone'a gelmişti. Şimdi ise bu oyun tüm dünyaya çıkmak için son hazırlığını yapıyor.

Oyun dünyasının hoşuna gidecek bir oyun olup dünya genelinde Mart ayı sonunda Android ve iOs için gelecek. Geçtiğimiz yıl duyurulan oyun GTA serisine benzer bir yapı ile dikkat çekiyor. Fransız geliştirici firma Gameloft tarafından bizlere sunulacak olan Gangstar New Orleans, sahip olduğu grafikler ile göz dolduruyor.

iPhone ve iPad için Gangstar New Orleans indirmek için buraya TIKLAYINIZ.

Android için Gangstar New Orleans indirmek için buraya TIKLAYINIZ.

Peki siz bu oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?