GTA 6 sızıntısı Grand Theft Auto VI'nın klasik harita konumlarına geri döndüğünü iddia ediyor.

Grand Theft Auto hayranları, bir sızıntının harita konumları ve hatta ikonik serinin yaklaşmakta olan altıncı girişi için bazı iddialar bulunuyor. Bazı iddialardan sonra GTA 6 ile ilgili dedikodular daha heyecan verici oluyor.

Sadece bir sızıntı ve resmi olmayan bir şey olmasına rağmen GTA hayranları için dedikodular bile heyecanlanmaya yetiyor. GTA hayranları serinin bir sonraki oyunu için biliyoruz ki büyük bir merak içindeler. İnternette ortaya atılan bilgilerleyola çıkarsak yolumuz yeniden ABD'nin doğu kıyısına düşüyor.

Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların beğenisini kazanıyor olup seride ufak tefek araba hırsızlıklarıyla başlanılan yolculuk sonrasıda çok dallanıp budaklandı. Bununla birlikte fenomen bir oyun haline geldi ve GTA 3'ten geçerken tepe kameradan üç boyuta geçişle birlikte oyun başka bir hava kazandı. Haliyle bu durum oyunu önemli kıldı.

Ortaya atılan son dedikodulara göre GTA 6'da ABD'nin doğu kıyısında maceraya devam edeceğiz. Oyun haritasında birden fazla şehir yer alacak. GTA San Andreas'ta üç şehri de görmüştük. Söylentiler sonrası henüz oyun yapımcısı Rockstar Games'tan bir yalanlama gelmiş değil. Bakalım oyun hakkında neler olacak. Bizde merakla bekliyoruz.