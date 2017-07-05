Geçtiğimiz aylarda Take-Two'nun mahkemeye taşıyarak kapattırdığı mod geliştirme aracı OpenIV karşısında tüm oyuncular GTA 5 puanlarını düşürmesiyle gündem olmuştu.

2K Games ve Rockstar Games gibi dev oyun şirketlerini bünyesinde barındıran Take-Two Interactive geçtiğimiz aylarda Max Payne 3, Grand Theft Auto V, IV, EFLC gibi oyunların yama yükleme ve geliştirme aracı olan OpenIV''ın programını mahkemeye taşımış yaşanan bu durumdan sonra GTA 5'te güvenlik sistemlerine verdiği zarar oyunun güvenliğini bozduğu iddiasıyla yasal yollarla mahkemeye başvurup OpenIV'ün yayından kaldırılmasını istemişti. Mahkeme ise OpenIV'ü kapatma kararı vermişti. Bu nedenle GTA 5'e mod yüklemek imkansız hale gelmişti. Çünkü sunucular kapatıldı ve programın güncellemesi de durduruldu.

Ancak bugün..

Yaşanan bu durumun ardından oyuncular büyük bir tepki göstermişti. Şimdi de tekrar indirilebilir hale geldi. Sessiz sedasız OpenIV geri dönmüş oldu. Yasal sorunlardan sonra popüler mod aracı olan OpenIV, tekrar iş başına geri dönmüş oldu. Ancak çevirim içi modlar hala tam olarak yasal engelde. Bu durumun dışına çımış değil.

OpenIV'ın yapımcıları ise yapmış oldukları açıklamada mod aracını geliştireceklerini belirtti. Bu oyuncuların GTA'yı bu yazılımı kullanarak modlara erişebileceği anlamına geliyor olsa da henüz yasal sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Bununla birlikte yazılımın yeni güncellemelerinin de buna bağlı bir şekilde gelmesini bekliyoruz.

Peki siz OpenIV yama mod aracını kullanıyor musunuz?