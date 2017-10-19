Heyecanla beklenen yarış oyunu ülkemiz için harika bir haberle çıkışını gerçekleştirdi...

Gran Turismo serisinin heyecanla beklenen son oyunu Gran Turismo Sport, Türkiye'de oyunseverlerin beğenisine sunuldu. PlayStation 4 için çıkan ilk Gran Turismo oyunu olan Gran Turismo Sport, oyuncuları yüksek adrenainli pistlere taşımayı amaçlıyor. Gran Turismo Sport'un tanıtımının yapıldığı basın toplantısında konuşma yapan PlayStation Türkiye Departman Müdürü Mustafa Yiğit.

Dünya genelinde kullanıcılarına çığır açan oyun deneyimleri sunan PlayStation, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından hızla benimsendi. Bugün oyun konsolu pazarında yüzde 90’ı aşan pazar payımız, Türkiye’deki oyuncuların PlayStation’a olan ilgisi ve sevgisinin en önemli göstergesi sayılabilir. Sony, Türkiye’yi bir oyun ülkesi olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda buradaki konumumuzu güçlendirmek ve oyun dünyasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. diye konuştu.

PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün ise, Dünyanın en iyi otomobillerini efsanevi pistlerle evlerin salonuna taşıyan Gran Turismo Sport’u oyuncularla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkçe dil desteğiyle sunulan Gran Turismo Sport ile tüm oyuncular için eğlencenin en üst düzeyde deneyimlenmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda Gran Turismo Sport’un 4K HDRdesteği ve VR uyumluluğu sayesinde PS4 Pro ve PS VR platformlarında oyun keyfinin en üst seviyeye ulaşacağına eminim. dedi.

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