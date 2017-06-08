Rus bilim insanları çıtayı yükseltti ve Harry Potter'da gördüğümüz görünmezlik pelerinini geliştirdiler. Peki hangi alanlarda kullanılacak?

Rus askerler tarafından alanlarında kullanılması adına Rus bilim insanları görünmezlik pelerini geliştirdi. Bu pelerin Harry Potter'in giydikten sonra kaybolduğu görünmezlik pelerininden başka birşey değil. Rusya'daki Saratov Devlet Üniversitesi'nden görevli bilim insanları askerlerinin düşmanlarından korunması amacıyla kendilerini koruyacak kendilelerini görünmez hale getirebilecek pelerini açıkladılar.

Söz konusu pelerin ile ilgili yayınlanan basın bildirisinde bu teknolojinin önümüzdeki dönemlerde, savunma alanında yaygın şekilde kullanılacağından bahsedildi. Açıklamanın bir diğer kısmında geliştirilen örtü için 'Elde edilen bu materyalin kullanılmasıyla üretilen üniforma giyen askerlerin düşmanın hassas askeri cihazları için tamamen görünmez olması sağlanabilir.' ifadelerine yer verildi.

Görünmezlik pelerini elbette giyen kişinin tamamen kaybolduğu anlamına gelmiyor ancak şu oluyor; kızıl ötesi termal kamera LLL gece görüş cihazı aracılığıyla bulunması zorlaşıyor. Termal görüntüleyici cihazların özellikle gece görevinde bulunan askerler için elzem haline gelecek. Görünmez olan pelerinin en büyük özelliği ince bir teflon malzemesi kullanıyor olması ayrıca elektromanyetik herhangi birşey bulundurmuyor olması. Pelerinin yüzeyi seramik olup parçacıklarla kaplı olması nedeniyle çevredeki ışık kırılıp ışığa karşı kalkan görevi oluşturuyor ve giyen kişinin ortamda gizlenmesini de sağlıyor.