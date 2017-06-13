Google'ın beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 2 görünüşe göre bu kadar beklediğimize değecek.

Bir başlangıç için daha fazla piksel!

Google'ın bir sonraki amiral gemisi telefonu 2017 yılının sonuna kadar gelmeyecek gibi görünüyor, ancak Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'ın hangi özelliklere sahip olacağı merak ediliyor.

Geçen yıl tanıtılan modellerin devamı olacak amiral gemilerini henüz görmedik. Pixel 2 telefonların Ekim ayında ortaya çıkması uzun süredir bekleniliyordu ve beraberinde internete yeni sızan donanım özelliklerine eğer bakacak olursak beklediğimize değer şeyler olacak.

Söz konusu sızan bilgiler. Bunlara göre telefonun 2.4GHz Snapdragon 835 CPU'su, 4GB RAM'ı, 128GB dahili depolama alanı ve 4K destekli 12-megapiksel bir arka kamera bulunduracak olan cihaz büyük ilgi görecek. Selfie çekenleri memnun etmek için ise Google ön kamerayı 7 megapiksel olarak tercih etmiş gibi görünüyor. Elbette bunların hepsi birer iddia gerçekler ancak tanıtıldığında ortaya çıkar.

Bu özellikler daha önce Pixel 2 ile ilgili duyduğumuz bilgilere hemen hemen benziyor. Bu nedenle Google'ın bu özelliklerden fazla uzak olmadığını söylemek mümkün. Eğer bu özellikler doğruysa Samsung ve Apple'ın amiral gemileriyle başa baş olunacak.

Peki siz Google'ın Pixel serisini nasıl buluyorsunuz?