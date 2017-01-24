Google'ın piyasaya sürdüğü Android 2.0 akıllı saatler kendini göstermeye başladı..

Google'un yaklaşan Android saatler sızdırılan görüntülerde ortaya çıktı. Android Wear 2.0 ile gelmesi beklenen Google'un işi kolaylaştırmak için OS'un daha iyi özelliklerine sahip iki çift yeni akıllı saat tanıtması bekleniyor. Raporlara göre, Google yeni akıllı saatleri için LG ile birlikte çalışıyor. Daha sportif bir ve daha narin bir model onların en büyük tasarım sorunu ancak ikilinin bunun üzerine çalışacağı konuşulsa da yine farklı birşey görmeyeceğiz gibi..

Daha önce ortaya çıkan söylentileri teyit eden TechnoBuffalo'daki çalışanlar bir çift süper düşük çözünürlüklü basın fotoğrafları sayesinde saatlerin neye benzeyeceğini gösteren ilk somut kanıtla geldi. Ayrıntılı olarak bu özellikleri ortaya koymak şuan için çok zor. Ancak fikir edinmek için gayet kolay. Sızdırılan görüntüler LG'nin daha kadınsı olan modellerine benziyor. Diğer model ise erkeksi ve oldukça sağlam görünüyor. Muhtemelen sporcular için hazırlanmış saatler.

Her iki model de büyük görünüyor. Dİjital tepe işlevi ise Apple Watch'a benzer bir şekilde olduğunu gösteriyor. Daha büyük spor modeli işlevlerin net olması açısından kenarlarını çevreleyen ekstra düğmelere sahip.

Söylentilere göre, LG Watch Sport'un 1.38 inçlik 480 x 480 ekran, 430mAh pil ve 768MB RAM taşıyan tamamen katlanabilir model olması bekleniyor. Diğeri ise 1.2 inç 360 x 360 ekran, 240mAh pil ve 512MB RAM ile biraz daha az spesifikasyona sahip olacak.

Her iki saatin de 9 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle daha net görüntülere ancak o tarihte ulaşabiliriz. Google'ın LG ile çalıştığı yeni saatlerin fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Sızdırılan görüntülere göre Google'un saatleri sizce nasıl?