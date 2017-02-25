Google'ın mesajlaşma uygulaması üzerinde değişiklikler uygulanıyor. Bununla birlikte göreceğimiz en net değişiklik adı oldu.

Android Messages uygulaması Messenger'ın yeni adıdır. 2014 yılında Play Store'daki uygulama standart SMS / MMS uygulaması yerine kullanılabilir hale getirilmiştir. Uygulamanın tamamen materyal tasarımı kullanıcıların hoşuna gidiyordu. Uygulama rakiplerinden geri kalmamak adına daha sonra çıkartmalar, konum paylaşımı, renkli metinler, mesaj arşivleme gibi ek özellikler ile buluşmuştu.

Google Allo için bir rakip olacak. Belki Google adı Messenger, Google Allo gibi bir haberci fonksiyonları ile çok fazla benzerlik göstermiş ve bu nedenle adı Android Messages olarak anılmak istiyor. Google, bu değişimin sebebini açıklamış değil.

Ama biz Facebook Messenger nedeniyle olabileceğini düşünüyoruz. Messenger genellikle karışıklığa neden olmuştur İsim değişikliği şimdi ikisi arasında bir ayrım olduğunu tam anlamıyla gösteriyor.

Peki siz değişikliğin sebebi olarak ne düşünüyorsunuz?