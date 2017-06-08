Google'ın insansız hava aracı olan Project Wing için önemli bir adım atıldı. Drone yoluyla teslimat yakın zamanda aktif olacak.

Amazon ve Google işi büyütüyor. Dörtayakçılar teslimat araçları kadar sıradan hale geldiyse de yine de heyecalandırıyorlar. Alphabet iştiraki Project Wing'in de aralarında bulunduğu bir dizi şirket ve kurum drone için hava trafik kontrol sistemleri üzerinde çalışıyor.

Project Wing'in kurucusu James Burgess, dün basında yayınlanan yazıda, NASA ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından düzenlenen bir dizi testte şirketin bir prototip drone kontrolü sistemi kurduğunu açıkladı. Yazılım, destek için bir takım Google sistemlerini kullanıyor (Google Haritalar "dünyanın ayrıntılı bir anlayışının oluşturulmasına ve şirketin bulut hizmetinin işlem gücü sağlamasına" yardımcı oldu) ve "çoklu UAS [insansız uçak sistemleri] karmaşık uçuş yollarını başarılı bir şekilde yönetebildi. ] Aynı anda, "havai hatların havada çarpışmaları önlemek için ayarlanması.

Burgess, "Bu, birçok UAS operatörünün birlikte güvenli bir şekilde uçabileceği bir geleceğin yolunu açan önemli bir adım" ifadelerine yer verdi. "Aynı zamanda tek bir operatörün bir kişi ya da organizasyonun aynı anda birden fazla uçak da uçabilmesini mümkün kılıyor." sözlerine yer verdi.

Test başarıyla sonuçlandı!

İnsansız posta servisinin yakın zaman içerisinde aktif hale gelmesi ön görülüyor. Bunun için son testler yapılıyor. Daha önce de Amazon'un dkurduğu havayolu şirketi olan Amazon Prime Air, Drone ile ilk müşteri teslimatını yapmıştı. Bu defa da Google'ın testi basın ile paylaşıldı. Google'ın bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü fakat teknik olarak Alphabet altında bulunan proje, ederal Havacılık İdaresi (FAA) ve NASA'nın yardımıyla gerçekleştirilen testi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.