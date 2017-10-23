Google'ın çevrimiçi ödeme sistemi kısa sürede ödemenizi yapmanıza yardımcı oluyor.

Bugünden itibaren Google, Android cihazlarına ve Chrome tarayıcısına "Google ile Öde" yi kullanıma sunuyor.

Bu özellik, otomatik olarak kart numaranızı ve güvenlik rakamlarınızı girmenizin gerekmemesini sağlayan çevrimiçi ödeme şekillerinde kart bilgilerinizi (Google Play, Android Pay veya YouTube Red'e verdiğiniz tutar) dolduracaktır.

Ardından, ödemeyi Android telefonunuzda bir güvenlik kodu ile onaylamanız istenecek. Bugün itibariyle Google ile Ödeme, yakında çıkacak 15 işi daha desteklemektedir. Geliştiriciler, Google Payment API'sını alabilir ve Uygulamaları ile Google Pay'i uygulamaya koydu.

Google herhangi bir işlem ücreti talep etmediğini söylüyor.