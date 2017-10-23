Google'den çevirimiçi ödeme sistemi!

Google'ın çevrimiçi ödeme sistemi kısa sürede ödemenizi yapmanıza yardımcı oluyor.

23 Ekim 2017 16:09 Genel

Bugünden itibaren Google, Android cihazlarına ve Chrome tarayıcısına "Google ile Öde" yi kullanıma sunuyor.

Bu özellik, otomatik olarak kart numaranızı ve güvenlik rakamlarınızı girmenizin gerekmemesini sağlayan çevrimiçi ödeme şekillerinde kart bilgilerinizi (Google Play, Android Pay veya YouTube Red'e verdiğiniz tutar) dolduracaktır.

Ardından, ödemeyi Android telefonunuzda bir güvenlik kodu ile onaylamanız istenecek. Bugün itibariyle Google ile Ödeme, yakında çıkacak 15 işi daha desteklemektedir. Geliştiriciler, Google Payment API'sını alabilir ve Uygulamaları ile Google Pay'i uygulamaya koydu.

Google herhangi bir işlem ücreti talep etmediğini söylüyor.

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Gerçek bilgilerin kullanıcıları nasıl etkilediğini düşünen bir yazar, sizden biri fazla çay içer "yazar olmak kolaydır önemli olan güzel çay demlemektir" sözünün sahibesi
Önceki Haber Senatörlerden Apple'ı Zorlayan Soru Geldi!
Sonraki Haber vivo, X20 Plus satışa çıkıyor!
 