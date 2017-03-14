Google'ın gizli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Google'ın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü yeni işletimi sistemi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bununla birlikte Fuchsia isminin verildiği işletim sistemi ilk olarak renkli logoya sahip olmasıyla dikkatleri üstüne çekti.

Google'ın geçtiğimiz yılın sonlarında yeni projesi üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Fuchsia'nın işletim sistemi olduğu bir nebzede olsa doğrulanmış old. İlk olarak mor ve pembe renklerin karışımı olarak fuşya renginde ortaya çıkan Fuchsia, bugün değişti. Google'ın yeni Android işletim sistemi olarak tahmin ettiğimiz Fuchsia'nın logosu fuchsia.googlesource.com sitesinde ortaya çıktı. Bu logo bize yeni işletim sistemi için kullanılan tasarımları andırdığı için dikkatimizi çekiyor.

Söz konusu işletim sisteminin mobil bir işletim sistemi olmadığını bununla birlikte nesnelerin interneti IoT için ayrı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Android ile uyumlu bir şekilde çalışması beklenen Google Fuchsia işletim sisteminin ise bu yıl düzenlenmesi beklenen Google I/O 2017 etkinliğinde resmi bir şekilde tanıtılacak olması muhtemel.

Teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratıp yaratmayacağı büyük merak konusu. Google, Fuchsia adlı açık kaynaklı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda, bu Macenta çekirdek tabanlı işletim sistemi yeni logosunu aldı.