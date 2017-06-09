Metro ile ulaşım sağlamak için Google Haritalar'ı kullanmak, Reddit'teki kullanıcıların bulgularına dayanarak biraz daha kolay hale gelecek.

Google, New York ve Tokyo gibi bazı şehirlerde haritalarına metro istasyonu yerleşim planları eklemeye başladı.Birçok istasyon hala bu özelliği kaçırıyor ancak bu özelliğin zamanla yaygınlaşması bekleniyor. Eklemeleri görmek için kullanıcılar geçiş görünümünde olmalı, ancak sonuçların mobil veya masaüstü web üzerinde olup olmadığına göre değiştiğini görüyoruz.

Apple Haritalar'ın bir süredir istasyon yerleşimi var, bu da Google'ın geride kaldığı birkaç özellikten biri haline geldi. Dolayısıyla Google da birşeyler yapmaya başladı.

İstasyonların büyütülmesi, ödeme terminalleri şu anda görünür olmasa da yürüyen merdiven konumları gibi bazı ince ayrıntıları ortaya koyuyor.İstasyon düzenleri, son aylarda Google Haritalar'a yerleşen bir dizi yeni özellikten biridir. Sadece bu hafta Google, Çevresel Savunma Fonu ile ortak olarak Sokak Görünümü araçlarıyla kirlilik verilerini toplamaya başladığını açıkladı.

Ve Mayıs ayında Android uygulaması sürücüler, bir sonraki dönüşlerinde nereye ihtiyaç duyacaklarının fiziksel bir gösterimini vermek için Sokak Görünümü görüntüsünü navigasyon ile birleştiren bir güncelleme aldı.Bu arada, şirket sahte ve hatalı konum listelemelerini kaldırdı. Google, 2015 yazından bu yana bu sayının yüzde 70 oranında azaldığını belirtti. Google istasyon haritaları özelliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu yazıyı daha fazla bilgi duyduğumuzda güncelleyeceğiz.

Peki siz Google Haritalar uygulamasını kullanıyor musunuz?