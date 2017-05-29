Google, arama kutusunu daha da popüler hale getirecek yeni bir özellik başlattı.

Google'ın arama sayfasında hesabınıza girdiğinizde diğer filtrelerin yanında yer alan yeni bir "Kişisel" sekmesinden bahsediyoruz. Şirket, arama sayfanıza kendi içeriğini kolayca bulmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmış yeni bir Kişisel sekmesi ekledi. Kişisel, yalnızca Google hesabınıza girdiğinizde kullanılabilir olacak. Ve sonuçlar, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi diğer Google hizmetlerinden alınır. Örneğin, "İstanbul" araması yaparsanız Google sizinle ilgili bağlantıların düzenli listesini gösterir. Sonuçlar sayfasının üst kısmında Haritalar, Haberler, Resimler veya Video sonuçlarını da seçebilirsiniz.

Bu seçeneklerin hemen sağında kişisel sekmesi yer alıyor. Kişisel'i seçtiğinizde, Google'ın standart arama sayfasına çok benzeyen, ancak gündeminizde İstanbul ile, ile ilgili kişisel seçeneklere ulaşabileceksiniz. Mesela İstanbul'da çekilen kendi Google Fotoğraflar resimlerinizden herhangi birinde ve Gmail iletileriyle alakalı olan öğelerin bir listesini görüntüleyecek başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

"İstanbul" kelimesini içeren size ait öğelere hızlı bir şekilde erişmeniz mümkün olacak. Kişisel kesinlikle faydalı olsa da, mevcut gizlilik dolayısıyla kullanıcılar endişelenebilir. Bununla birlikte, şu anda tüm kullanıcılar tarafından bu özellik görünmüyor ve yavaş yavaş yayılıyor. Bu öğeler ayrı kartlar arasında bölünür ve bunların her birini "Yalnızca görebilirsiniz" bilgisi ekranda yer alır.

Peki siz Google'ın yeni kişisel özelliği için ne düşünüyorsunuz?