Arama motoru devi Google özel günleri atlamıyor. Bununla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir Doodle hazırlandı.

Google'ın hazırlamış olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Doodle'ı hikaye tarzında hazırlanmış olup ileri-geri yaparak kadınların hayatımızdaki yeri anlatılmaya çalışmış. Annelerin ve kadınların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu vurgulamış.

Google'ın hazırlamış olduğ Doodle'a tıkladığınız zaman ise "Dünya Kadınlar Günü 2017" arama sonuçlarına ulaşıyorsunuz. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl kutlanan uluslararası bir gün olup Kadınlar Günü yahut Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak tanımlanıyor.

Kadınların sosyal bilincinin geliştirilmesi, siyasi, ekonomik ve sosyal başarılarının kutlanmasınaa yönelik hazırlanmış özel bir gün olup 1921 yılından bu yana kutlanmaya başlandı.

Peki siz Google'ın hazırlamış olduğu Doodle'ı nasıl buldunuz?