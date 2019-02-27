Google, 2015'ten beri .dev genel üst düzey alan adının (gTLD) sahibidir.

Google bugün , .dev alan adlarını kaydedebileceğinizi açıkladı. Google, ICANN web'i birkaç yıl önce yeni genel üst düzey alan adlarına (gTLD) açtığında .dev üst düzey alan adını aldı. Bu sırada, Google, GTLD’lerin .app, .page ve .dev gibi alan adlarının da sahibidir.

Google .dev gTLD’yi edindiğinde, özel olması ve yalnızca Google’ın kullanımı için ayrılması amaçlanıyordu.

.Dev gTLD'nin en bilinen kullanımı, muhtemelen web sitesi performansını derecelendiren bir Google aracının evi olan Web.dev'dir .

Bugünden itibaren, bir .dev'in kaydı, genel erişimden önce erişim için ek bir ücret içeren erken erişim programı aracılığıyla herkes tarafından kullanılabilir durumdadır. .Dev alan adlarının kayıtları 28 Şubat'ta tüm kayıt şirketleri tarafından halka açık olacak.

Google, .dev’in geliştiriciler ve teknoloji için özellikle uygun olduğunu vurguluyor. .Dev'in bir diğer avantajı, markalamanın yanı sıra, varsayılan olarak güvenli olmasıdır. HTTPS, tüm .dev web sitelerine bağlanmak için gereklidir.