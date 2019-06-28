Google, patenti 2018 sonunda Dünya Fikri Mülkiyet Ofisine (WIPO) sundu, ancak WIPO patenti yakın zamanda yayınladı.

Google'ın birden çok ekranlı katlanabilir telefon için patenti var. Henüz ticari bir katlanabilir telefon görmemize rağmen, Samsung ve Huawei'de böyle bir cihaz zaten var. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’in ardından, Google katlanabilir telefon patenti aldığına dair bazı sızıntılar oldu.

Google LLC, bu patent için 2018 sonunda WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) başvurmuş ve 27 Haziran 2019'da yayınlamıştır. Patent, bir kitap gibi açılabilen çok sayfalı bir katlanabilir ekran paneline sahiptir. Patent, cihazın bir “kitap kapağı” omurgası üzerinden çoklu "ekranlarını birleştirdiğini ve batarya, işlemci, kamera vb. Gibi diğer bileşenlerin arka tarafta bulunduğunu göstermektedir. Google katlanabilir telefon ekran paneli cihazın içinde bulunur ve her iki tarafta da içeriği görüntüleyebilir (ön ve arka) ekran “sayfaları çevirerek” ayarlanabilir.

Bu yıl Mayıs ayında, Google 2019 I/O Geliştiriciler Konferansında uzun süredir katlanır ekranları araştırdığını ve çeşitli katlanabilir ekran prototipleri geliştirdiğini söyledi. Bu cihazın gerçek işlenebilirliği ve sistem uyumluluğu bilinmemektedir. Aslında, bu sadece bir patent ve bildiğimiz kadarıyla, bu cihaz hakkında duyacağımız son şey olabilir. Google’ın bu teknolojiyle ne yapacağını ancak zamanla görebiliriz.