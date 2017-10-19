Google'ın sahte haberler ile mücadele eden haber doğrulama sitelerinde, sahte rakamların gösterdiği ortaya çıktı...

İnternette sahte haberlerin arkası kesilmiyor. Özellikle denetimin olmadığı sosyal medya siteleri, sahte haberlere çanat tutuyor. Sürekli sahte haberler için önlemler alan internet devleri, şimdiye kadar elle tutulur bir başarıyı elde edemediler. Sahte haberlerde başarı yakalanmadığı gibi Google'ın ismi büyük bir skandala karıştı.

The New York Times'ta yer alan haberlere göre; Google Politifact ve Snopes gibi sahte haberler ile mücadele eden platformlarda asılsız haberler göstermiş. İronik olan bu durumda; sahte reklamlar, başlıklar ve görselleri ile insanları tıklamaya teşfik ediyor.

Kullanıcılar Vogue gibi dergilerin reklamları sandıkları Google reklamlarına tıkladıklarında, bu sitelerin sahte versiyonlarına yönlendirilmiş.

Tabloid paravanı olarak nitelendirilen bu yöntemden dolayı geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde hesap kapatılmıştı. Ancak Google AdWords'ün sahte reklamları, sahte haberler ile mücadele eden sitelerde göstermesi ortalığı bir anda karıştırdı. The New York Times'ın bu iddiasına henüz Google cephesinden bir cevap gelmiş değil.

Bakalım Google bu konuda nasıl bir açıklama yapacak?