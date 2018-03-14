Google, reklam politikasında düzenlemeye gidiyor. Bununla birlikte reklamcılık deneyiminin daha iyi olması için sanal para reklamını yasaklayacak.

Yeni politika kapsamında şirket, ikili opsiyonlar, kripto para birimi ve diğerlerinin yanı sıra finansal spread bahisleri gibi düzenlenmemiş veya spekülatif finansal ürünler için reklamları yasaklayacak. Google, kripto para birimiyle ilgili reklamları karıştırıyor.

Şirket, artık başlangıç ​​para teklifleri (ICO), cüzdanlar ve reklam platformlarının herhangi birinde ticari tavsiye dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili içerikle ilgili reklamlara izin vermeyecek . Hareket, bu yılın başlarında Facebook tarafından benzer bir yasağı takip ediyor.

Ocak ayında Facebook Inc, kripto para ve başlangıç ​​parası tekliflerine bağlı finansal ürün ve hizmetleri tanıtan reklamları yasaklayacağını açıkladı. Google, kripto para birimleriyle alakalı ürünleri yasaklamak için Haziran'ı bekleyebilir.

Peki siz kripto para reklamalarının yasaklanması için ne düşünüyorsunuz?