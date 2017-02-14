Sevgilisi olan olmayan herkesin sevebileceği bir Doodle hazırlandı. Özel günlerde hiç yalnız bırakmayan Google!

Bu yılda geleneği bozmayarak Google özel bir doodle hazırladı. Sevgililer günü vesilesiyle hazırlanan doodle, günün anlam ve önemini biraz mizahi olarak anlatmış olup biraz da dramatik öğeler kullanılmış. Google tarafından hazırlanmış sevgililer günü özel doodle ile oyun oynamanız da mümkün. Eğlenceli bir oyun getiren Google başrollerinde 2 adet Pangolin bulunduruyor. Oyunun bir diğer amacı ise nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmektir. Gerçekten zekice hazırlanmış bir doodle.

Benzersiz zırhı ve lezzetli eti bulunan avlanan memeli hayvanın ne yazık ki nesli tükenmek üzere. Günümüzde yasak olmasına rağmen kozmetik ve tıp alanlarında halen kullanılıyor. Yasa dışı yollarla avlayan topluluklar ise hala var.

Google hem buna değinmeek istemiş hemde sevgililer gününü kutlamak istemiş. Gariban hayvanlara dikkat çekilmesi için de yeni hazırlanmış olduğu Doodle'da Pangolin kullanmayı uygun görmüş.

Peki siz Google'ın hazırlamış olduğu Doodle'ı sevdiniz mi?