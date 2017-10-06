Google, 96 çekirdek işlemcili ve 624 GB RAM'li donanıma sahip olan bilgisayar üretti. Bu bilgisayarı bir saat kullanmanız için 18 TL ödenemiz gerekli...

Google süper ötesi kavramını yeniden yazmak için çalışmalara başladı. Teknoloji devi Google Compute Engine ismi altında geliştirdiği canavar donanıma sahip olan yen, süper bilgisayarını sergiledi. Intel'in 96 çekirdekli Xeon Scalable işlemcisinden ve 624 GB RAM'den gücünü alan bu harika bilgisayara sahip olamıyorsunuz.

Intel Xeon işlemcilerden tam %20 daha performanslı %82 daha yüksek işlem performansı sunan Xeon Scalable işlemci, iki daha fazla bellek bant genişliği sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Google bu konfigursyonları yetersiz bulanlarıda unutmuyor.

Eğer 624 GB RAM yetersiz geliyorsa, RAM kapasitesini 4 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu süper ötesi bilgisayarın saatlik kullanım ücretisi ise 5 dolar yani yaklaşık 18 TL olarak belirlendi. Büyük işletmeler için sunulan bu sistem herkesin rüyalarını süsleyecek gibi görünüyor.



Siz Google'ın yeni canavarının bellek özelliklerini nasıl buluyorsunuz?