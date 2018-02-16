Google, bugün aldığı ilginç kararlara bir yenisini daha ekledi. Google'da aradığınız görselin orjinal boyutunu görüntülemeyeceksiniz...

İnternet devi Google, bugün ilginç bir karar aldığını duyurdu. Bildiğiniz gibi Google'da görsel aradığınızda sağ tarafta açılan menüde "Orijinal resmi göster" seçeneği çıkıyordu.

Bu seçeneğe tıklayarak, görselin orijinal çözünürlüğüne ulaşabiliyordunuz. İşte bu kolaylık bugün tarih oldu. Google ile stok fotoğraf temin eden Getty Images arasında 2016 yılında bir anlaşmazlık yaşanmış ve bu olay mahkeme salonlarına taşınmıştı.

Bugün mahkeme Getty Images lehine karar verdiği için Google "Orijinal resmi göster" butonunu kaldırmak zorunda kaldı.

Google'da arattığınız görselin orijinal çözünürlüğüne ulaşmak için ilgili web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bu sayede web siteleri hem görsellerinin teliflerini koruyacak hem de ciddi anlamda trafik (ziyaretçi) kazanacak.