Yandex ile Google arasında Android nedeniyle yaşanan iki firmayı davalık eden sorun nihayetinde çözüme girdi. Google, Android ile yaşadığı mücadeleyi kaybetti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarında doğru iki arama motoru devi büyük problemler yaşıyordu. Google ve Yandex, Android nedeniyle karşı karşıya gelmiş ardından popüler işletim sistemi açık kaynaklı bir işletim sistemi olmasına rağmen Google'ın hizmetleri ve servisleri ön yüklü olarak gelmesinden şikayetçi olmasıyla gündem olmuştu. Google, Yandex'e karşı tekelcilik davasını kaybetti ve bununla birlikte 7.8 milyon dolar para cezasının dışında ciddi yaptırımlarla da karşı karşıya gelindi. Bu durumun Avrupa Birliği'ne de sıçraması bekleniyor.

Arama motoru Yandex, ezeli rakibi Google'a açtığı haksız rekabet davasında haklı olarak çıktı. Rusya Federal Anti Tekel Servisi, yani FAS yerel rekabet kanunlarının ihlal edildiği yönünde karar aldığında Google ile uzlaşmaya gitti. Yandex'e tam olarak 438 milyon Ruble yani yaklaşık olarak 7.8 milyon dolar ödemeyi kabul ederek Rus haber ajansı bilgi yayınladı. Bu bilgiye göre Eylül 2015'te açılan davada karara bağlanan bu tazminat bedeliyle birlikte Google'ın 3 yıl önce Rus Federasyonu'nda elde etmiş olduğu gelirin yüzde 9'u enflasyon oranındaki faize denk geliyor.

Google, böylelikle yapmış olduğu ihlaller sebebiyle 438,067,400 ruble yani yaklaşık 29 milyon TL ceza ödemesi yapacak. Android için Rusya'da yeni bir dönem başladığını belirten Rusya Anti-tekel Birliği, Rusya üzerinde satılan Android cihazlarda Google ve hizmetlerinin ön yüklü olarak gelmeyeceğini de duyurdu. Bundan sonra Rusya'daki kullanıcılar cihazı kutusundan çıkardıktan sonra ister Google ister Yandex'i seçip kullanmaya başlayabilecek.

Google Türkiye bu konu ile ilgili ​”Yandex ile ticari bir anlaşmaya varmış ve Rusya’nın rekabet düzenleyicisi Federal Antitekel Servisi (FAS) ile Android üzerindeki Google uygulamalarına ilişkin rekabet davasını çözüme ulaştıran bir mutabakat sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Peki siz Google ve Yandex arasında yaşanan bu durum için ne düşünüyorsunuz?