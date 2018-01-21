Teknoloji devi Google, Tencent ile anlaşma imzaladı. İşte Detaylar...

Google patent başkanı Michael Lee, Teknoloji şirketleri bu gibi anlaşmalar üzerinde beraber çalışarak, kullanıcıları için daha iyi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanabilirler dedi.

Google ve Tencent'in gelecek yıllardaki teknoloji gelişmeleri üzerine iş birliği yapmayı amaçlayan anlaşmanın detayları açıklanmadı.

Arama Motoru olarak yasaklanmasının ardından farklı şekillerde Çin piyasasına tutunmaya çalışan Google, Çinli e-spor platformu Chushou'ya 120 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Aynı zamanda Çin'de yapay zeka merkezide açacak. Riot Games'i satın alan Tencent, League of Leegends oyunun bütün haklarına sahip.