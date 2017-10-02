Google, haber sağlayıcılarına zorunlu kıldığı ücretsiz haber sunma politikasını değiştireceğini açıkladı...

New York Times ve Financial Times gibi tanınmış haber siteleri, okurlarına haberlerini ücretsiz sunmak yerine ücretli abonelik sistemi ile sunmayı tercih etmektedir. Google bu haber ve makalelerin ücretli olarak sunulmasında bazı şartları sundu.

Haber ve makalelerini ücretli yayınlayacak olan haber kaynakları minimumda okurlarına 3 haberi ücretsiz sunması zorunluydu. Fakat Google bu kararından bugün vazgeçtiğini açıkladı.

Ücretli yayın yapan haber siteleri artık istedikleri kadar makale veya haberi ücretsiz olarak sunabilecek. Fakat tahminler bu tip kuruluşların 1 tane bile makaleyi ücretsiz olarak sunmayacağı yönündedir.

Google aramalarında çıkmayan ücretli makale ve haberler için Google cephesinden bir hamle daha geldi. Bundan sonra ücretli makale ve haberler de arama sonuçlarında daha sık görünecek.



Siz ücretli haber sitelerinden haber okuyor musunuz?