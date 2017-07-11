Torrent linklerini arama sonuçlarına dahil etmeyen Google, Torrent sitelerini süpriz bir şekilde ön plana çıkarmaya başladı...

Google geçtiğimiz aylarda almış olduğu karar ile torrent sitelerini arama sonuçlarına dahil etmemeye başladı. Torrente yapılmış en büyük darbe olarak nitelendirilen bu girişimin ardından Google bugün süpriz bir şekilde geri adım atmayı bırakın, Torrent sitelerini ön plana çıkarak bir girişimde bulundu.

Google'a "Best Torrent Sites" yani en iyi torrent siteleri yazdığınız vakit Google'da ayrı bir bölümde torrent siteleri listelenmektedir. Hala yasal olup olmadığı tartışılan Torrent kültürüne Google'dan böyle bir jest gelmesi bütün dikkatleri firmanın üzerine çekti.

Fakat Google'a "Best Streaming Sites" yazıldığında da yasal servislerin yanında yasadışı yayın yapan servislerin de bulunması kafaları karıştırdı.



Bakalım Google, önümüzdeki günlerde torrent ile olan mücadelesinde nasıl bir tutum sergileyecek?