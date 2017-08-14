Google, Gboard uygulaması için bugün dünyanın dört bir yanından 30 dilde bir güncelleme yayınlandı.

Google, bugün erken saatlerde sesli destek duyurdu. Gboard ve Sesli Arama ile uyumlu diğer birçok dili de açıkladı. Google, " daha az yazın, daha fazla konuş " başlıklı bir blog yazısında , artık interneti daha kapsayıcı hale getirme çabalarının bir parçası olarak desteklenen 13 dil üzerinde durdu.

Amharice (Etiyopya)

Ermenice (Ermenistan)

Azerice (Azerbaycan)

İngilizce (Gana, Kenya, Nijerya, Tanzanya)

Gürcüce (Gürcistan)

Cavaese (Endonezya)

Khmer (Kamboçya)

Lao (Laos)

Letonca (Letonya)

Nepalce (Nepal)

Sinhala (Sri Lanka)

Sunda Dili (Endonezya)

Svahili (Tanzanya, Kenya)

Ayrıca, Google ayrıca, ABD'de İngilizce "emoji ile kendini ifade etmek" için sesli dikte kullanabileceğinizi söyledi. Hali hazıda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Zamanla Google uygulamalarında ve ürünlerinde genişletmeye gittikçe yeni diller eklenecek. Sesle aramayı gerçekleştirmek için kullanıcıların dillerini Google uygulamasındaki Ses ayarları menüsünde ayarlaması gerekiyor.

Yeni dil desteği ayrıca Gboard'daki sesli yazmayı da geliştirecek ve kullanıcıların hareket halindeyken e-postalara yanıt vermesine ve mesajlaşma uygulamaları içinde metin göndermelerine yardımcı olacak. Ses Yazma özelliğini etkinleştirmek için kullanıcılar Gboard'u Play Store'dan yükleyebilir ve Dillerini Ayarlar'dan seçebilir.