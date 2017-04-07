Google, beklenen özelliği nihayet Türkiye'de devreye koydu. Peki Google, arama motoru üzerinde nasıl bir sistem uygulayacak?

Facebook sahte haberlerle ilgili olan politikasını devreye koyduktan sonra şimdi de Google sahte haberlere karşı savaş açtı. Sahte haberleri engellemek için önemli atılımlar yapıldı. Google'un arama motoru üzerinde bilgi doğrulama sistemini aktif etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan haber doğrulama özelliğiyle birlikte bugünden sonra Türkiye'de aktif olarak kullanıma sunuldu.

Google arama sonuçlarında yer alan haber doğru ise "fact check" yani doğru bilgi ibaresi yer alacak olup bununla birlikte sahte haberlerin önüne geçilecek. Sahte haberlerden dolayı kişilerin yanlış yönlendirilmesini engellemek isteyen Google, ayrıca arama sonuçlarında çıkan haberlere bilgi doğrulama sistemi geliyor.

Türkiye'de doğruluk payı ile birlikte hizmet verecek olan bilgi doğrulama sistemi ilerleyen günlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak ancak şöyle bir durum var: son dakika haberleri konusunda nasıl bir yol izleneceği yönünde.. Bu konuyla ilgili Google'ın nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Çünkü haberlerin doğrulanması için editörlerin hızlı davranması lazım.

Peki siz Google'ın politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?