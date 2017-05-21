Google I/O etkinliği kapsamında en iyi uygulamalar ödülünü aldı. Bununla birlikte Google uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

Google, artık daha güvenli bir mağaza istiyor. Geliştirileri yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmaya teşvik etmeye çalışan Google, kriterlere uymayan uygulamaları cezalandıracak. Google Play Store'u eğer kullanıyorsanız sık sık sahte yorumlar ve uygulamalar ile karşılaşmanız muhtemeldir. Play Store'da yer alan bazı uygulamalar çökme problemleri yaşıyor ve bazıları rastgele donuyor. Öyle ki bazıları aşırı pil tüketiyor.

Google'un fazla denetim yapmıyor olması nedeniyle çıkan bu sorunlar artık şirketin de gündeminde. Dolayısıyla bu sorunun önüne geçmek istiyorlar. Bundan sonra düzgün çalışmayan uygulamalara ceza verilecek. Bu seneki Google I/O kapsamında şirket Android deneyimini iyileştirmek için çalıştığının altını çiziyor.

Android cihazlarda Store'un büyük bir önemi var. Sadece kullanıcılar için değil aynı zamanda geliştiricileri daha iyi işler yapmaları adına teşvik eden Google, daha istikrarlı bir şekilde çalışacağının altını çiziyor. Milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Google'da düşük kaliteli , sahte ve kötü amaçlı uygulamalara son verilecek. Google yeni programıyla daha güzel değişiklikler yapacak.

Peki siz Google'un bu uygulamalara karşı geciktiğini düşünüyor musunuz?