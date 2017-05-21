Google Play'de yer alan kötü uygulamalara ceza!

Google I/O etkinliği kapsamında en iyi uygulamalar ödülünü aldı. Bununla birlikte Google uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

21 Mayıs 2017 16:00 Yazılım

Google, artık daha güvenli bir mağaza istiyor. Geliştirileri yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmaya teşvik etmeye çalışan Google, kriterlere uymayan uygulamaları cezalandıracak. Google Play Store'u eğer kullanıyorsanız sık sık sahte yorumlar ve uygulamalar ile karşılaşmanız muhtemeldir. Play Store'da yer alan bazı uygulamalar çökme problemleri yaşıyor ve bazıları rastgele donuyor. Öyle ki bazıları aşırı pil tüketiyor.

Google'un fazla denetim yapmıyor olması nedeniyle çıkan bu sorunlar artık şirketin de gündeminde. Dolayısıyla bu sorunun önüne geçmek istiyorlar. Bundan sonra düzgün çalışmayan uygulamalara ceza verilecek. Bu seneki Google I/O kapsamında şirket Android deneyimini iyileştirmek için çalıştığının altını çiziyor.

Android cihazlarda Store'un büyük bir önemi var. Sadece kullanıcılar için değil aynı zamanda geliştiricileri daha iyi işler yapmaları adına teşvik eden Google, daha istikrarlı bir şekilde çalışacağının altını çiziyor. Milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapan Google'da düşük kaliteli , sahte ve kötü amaçlı uygulamalara son verilecek. Google yeni programıyla daha güzel değişiklikler yapacak.

Peki siz Google'un bu uygulamalara karşı geciktiğini düşünüyor musunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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