Google'un uygulama mağazası Google Play Store tasarımında değişiklikler yaptı...

Google, Play Store için yeni bir tasarıa unmaya başladı.Fakat bu tasarım Materyal Tasarım'ın temel ilkelerinden birine karşı çıkıyor. Anlayacağınız o ki iç içe girmiş sekmeler kullanıyor ve Google'ın açıkça kullanılmasını söylediği bir teknik ve bunun yerine farklı biçimlerde aşamalı sistem kullanılmasını öneriyor.

Google Play Store'un yeni tasarımı ile temelde elde edilen şey bir grup kategoridir ve diğer sekmeler listesinn altında yada bazı durumlarda üçüncü sekme listesinin altında yer alıyor.

Tabii ki de bu, kullanıcıları büyük ölçüde etkileyecek önemli bir şey değil ancak, Google'ın kendisinin böyle belirgin bir şekilde Materyal Tasarım ilkelerini ihlal etmesi garip.

Aşağıda iki farklılığı gösteren ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz.