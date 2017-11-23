Google Play Store'da Black Friday indirim rüzgarı esmeye başladı...

Bütün dünyada Black Friday rüzgarı esmeye devam ediyor. Şimdi de Google, Android'in uygulama mağazasında Black Friday indirimi yaptığını açıkladı. Popüler oyunların fiyatlarında dev indirimler yapan Google, FRAMED ve Monument Valey gibi başyapıt olan oyunları 3.99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Play Store'da indirimde olan oyunlar

League of Stickman 2017 ?0,41

Farming Simulator 16 ?3,89

LEGO Jurassic World ?3,89

Mystery of Fortune 2 ?1,69

Another World ?3,49

Monument Valley ?3,99

Chameleon Run ?3,79

Mini Metro ?2,19

Call of Duty:Black Ops Zombies ?10,99

Bloons Supermonkey 2 ?3,79

Don't Starve: Pocket Edition ?3,99

FRAMED ?3,79

Trivia Crack (Reklamsız) ?3,79

Ticket to Ride ?7,69

Shadow Fight 2 Special Edition ?4,49

Layton’s Mystery Journey ?23,99

Geometry Wars 3: Dimensions ?15,99

Day R Premium ?3,19