Teknoloji devinin birkaç aydır test ettiği "Uygulamalarım" özelliği yenileniyor. Peki bu yenilikle olacak?

Google'ın uygulama mağazası Play Store, belki de uzun bir süredir olması gereken özelliği alıyor. Bugün itibariyle tüm Android kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan güncelleme sayesinde artık kullanıcılar farklı bir "Uygulamalarım" sekmesi görüntüleyecek.

Üç farklı sekmeye ayrılan Uygulamalarım sekmesi yüklü olan uygulamalarınız dışında tüm uygulamalar ve beta uygulamalar sekmelerini direkt olarak bu bölümde bulunduracak.

Aynı zamanda bu sekmede yer alan uygulamaları son kullanış tarihine, alfabetik yada güncelleme tarihine göre sıralamanız da mümkün.

Peki Google Play Store nasıl güncellenecek?

Eğer bu güncellemeyi fark etmediyseniz endişe duymanıza gerek yok çünkü bu güncellemeler sunucu tarafından size ulaştırılacaktır. Google Play Store mağazanız en kısa zamanda yenilikleriyle karşınıza çıkacaktır. Uygulamanız kendi kendine güncellenecek olup yeni özellikleri bu sayede kullanmaya başlamanız mümkün olacaktır.

Peki siz Google Play Store mağazasını beğeniyor musunuz?