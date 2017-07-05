Google, Play'e bugün yeni bir özellik daha eklendi. Bununla birlikte yeni sürümde mağazanın kullanımı daha kolay hale getirildi.

Google, Play Store'un yeni sürümünü bugün itibariyle yayınladı. Bununla birlikte artık kullanıcılar "neler yeni" bölümüne kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Google, her geçen gün yaptığı yenilikler ile gündem olmaya devam ediyor. Her yeni işletim sistemi güncellemesinde pek çok düzeltme yapan Google, şimdi yine kullanışlı bir özellik getirdi.

Play Services 8.0'la birlikte de bunların yerine yenileri ekleniyor olup Play Store'da değişiklikler planlayan Google, kullanışlı seçeneklerle dikkat çekmek istiyor.

Güncellemenin daha önce ne gibi yeniliklere detay bölümüne girmeden görülmüyordu bu nedenle kullanıcılar detaylı bakmayı tercih etmiyor ve yeniliklerden haberdar olamıyordu. Ancak Google, bu duruma yeni bir özellikle çözüm getirdi.

Play Store'u elden geçiren Google'un güncelleme ekranında "What's New" yani "Ne Yeni" bölümünü getiriyor. Bu sayede güncellenen uygulamaların hemen altında açılır bir noktada kullanıcılar uygulama hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilecek.

Yapmış olduğu bu yenilikle birlikte Google, uygulama güncelleme bilgilerini görmek için Play Store'de uygulamanın sayfasını açma zahmetinden kurtulmuş oluyor.

Peki siz "Neler Yeni" özelliğini nasıl buldunuz?