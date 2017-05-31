Google Play Store, ön kayıtlar ve promosyonlar için 2 yeni bildirim seçeneği bulunduruyor. Peki bu ne işe yarayacak?

Google Play Store artık "Fırsatlar ve promosyonlar" için yapılan bildirimleri destekliyor; en popüler Android uygulama pazarının bazı kullanıcıları, yeni seçeneği 24 saat içinde almış olduklarını keşfetti. Kalifornia merkezli Mountain View'ın yeni bir özelliği bir istemci tarafı güncellemesi veya bir sunucu tarafı anahtarı aracılığıyla tanıtıp tanıtmadığı henüz net değil ancak bu ikinci senaryo daha olası görünüyor.

Promosyonlara ilişkin bildirimler, kullanıcıları ilgisini önceden yazabilecekleri yeni oyunları bildirmek üzere Google Play Store'da ön kayıt yaptıranlara eşlik eder. Seçenek, bir süre önce Alphabet ait şirket tarafından tanıtılan ön kayıt işlevselliğinin bir uzantısıdır. Konami ve Nintendo gibi önde gelen bazı geliştiriciler tarafından başarıyla kullanılmıştır.

Her iki bildirim seçeneği de Google Play Store'un ayarlar sayfasının yeni Bildirim bölümünün bir parçasıdır ve aşağıdaki ekran görüntüsünün kanıtladığı gibi dijital bir geçiş yoluyla açılıp kapatılabilir. Bu özellik halen tüm bölgelerde aktif değil ve önümüzdeki saatlerde küresel olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı, yani Google'ın şu anda dünya çapında yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor.

Yakın zamanda tanıtılan bildirim seçeneklerinin kullanıcıları tek tek promosyonlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirmek için kullanılıp kullanılmadığı veya bu teklifleri bir araya getirmek için tasarlanmış olup olmadıkları halen net değildir, ancak her ikisinde de kullanılabilir olan ilgili bilgi hacmine bağlı olarak her ikisini de yapması mümkündür. Ön kayıt seçeneğinin açıklaması, yalnızca oyunların bireysel ön kayıtları için bildirimleri zorlar ve diğer herhangi bir uygulama türü için geçerli değildir. Yeni özellik ve kullanılabilirliği hakkında daha fazla ayrıntı kısa süre içerisinde geçerli olabilir.

Google Play Store uygulamasını indirmek ve daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bildirimler için ne düşünüyorsunuz?