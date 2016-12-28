Google Play Store Kış İndirimleri Başladı!

2016'nın sonuna yaklaştığımız bugünlerde kullanıcılara çeşitli oyun ve uygulamalarda yüksek oranlarda indirim sunuluyor. Özellikle dünya genelinde en popüler oyun platformu olan Steam’de başlatılan kış indirimleri ile birlikte bu konuda cazip teklifler kullanıcılara sunulurken bir indirim haberi de Google Play Store'den geldi.
Google Play Store İndirimli Oyunlar Listelendi
Google Play Store için yapılan açıklamalardan oyunların oldukça düşük fiyatlar ile alınabileceği ifade edilirken artık 10 kuruş karşılığında dahi yeni bir oyun satın alabilmek mümkün. Yapılan açıklamalarda sistemde yer alan indirimli oyunlar ile ilgili detaylar da paylaşılırken aşağıda sizler için sıraladığımız oyunları Google Play Store üzerinden hesabınız ile giriş yaparak satın alabilirsiniz. İndirimler belirli bir süreyle kısıtlandığından dolayı indirim günleri bitmeden yeni oyunları almanız gerekiyor. İndirimlerden yararlanmak için “%80'e Varan İndirim! Yıl sonu fırsatlarını kaçırmayın” başlığı altında yayınlanan oyunlara göz atabilirsiniz.
Minecraft: Story Mode
Animation Throwdown: TQFC
DC Legends
MARVEL Avengers Academy
CSR Racing 2
Cookie Jam
Criminal Case
Episode + Pretty Little Liars
FIFA Mobile Futbol
Fishdom
Lords Mobile
Hearthstone
Walking Dead Ölüm Kalım Savaşı
MARVEL Future Fight
8 Ball Pool