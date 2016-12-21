Google Play Store İndir - Play Store Nasıl Yüklenir?

Google Play Store Android işletim sistemi için geliştirilen bir market uygulamasıdır. Bir çok kişi uygulamaları internet üzerinden ararken bazen karışıklıklar oluşabiliyor. Bu yüzden Google Play uygulaması ile bu karışıklıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

Google Play Store Nasıl İndirilir?



Öncelikle Google Play indir linkine tıklayarak indirme sayfasına gidin. İndirme sayfamızdan Adrese git linkini tıkladıktan sonra Google Play indirme sayfasına yönlendirileceksiniz. Buradan uygulamayı cihazınıza yükleyin, yükleme işlemi bittikten sonra uygulama cihazınıza başarı ile yüklenmiş demektir.



Peki Google Play Store Nasıl Kullanılır?



Öncelikle Google Play uygulamasından akıllı telefonunuza veya tabletinize uygulama yüklemej için Gmail hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Gmail hesabınız ile giriş yaptıktan sonra Google Play'ın arama bölümünden istediğiniz uygulama veya oyunu arayarak rahatlıkla indirebilirsiniz.